У Буданова заметили необычные часы: почему элитные подразделения выбирают именно такие

Эти часы подходят для работы в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы.

У главы Офиса президента Украины и бывшего руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова заметили необычные часы, которые выбирают и элитные подразделения.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на часового блогера с канала cats_and_watches. Так, часы, которые носит Буданов, отечественного производства: украинский бренд KLEYNOD присутствует на рынке уже 34 года, а после начала полномасштабного вторжения начал производить тактические часы для военных.

В 2025 году KLEYNOD выпустил часы в сотрудничестве с Главным управлением разведки. Именно модель под названием "Украинская сила, KT-840.TR", которая стоит почти 25 тыс. грн, носит Буданов.

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В то же время эксперт считает этот аксессуар довольно странным, в частности, из-за того, что он имеет водонепроницаемость всего до 100 метров. "С ним можно плавать, но для часов, которые предстоит использовать в чрезвычайно сложных условиях, я считаю, что желательно иметь водонепроницаемость 200 метров – просто на всякий случай, с запасом", – пояснил он.

Особая подсветка

Диаметр часов – 44 миллиметра, то есть они довольно большие. Также они оснащены сапфировым стеклом. А их автономная подсветка служит десятилетиями.

"Также на циферблате есть тритиевые трубки – маленькие колбочки, внутри которых находится тритий. И они могут постоянно светиться более 10 лет, то есть это действительно хорошая технология", – сказал блогер.

Отмечается, что большинство часов заряжаются под воздействием света фотолюминесценции – их нужно подсветить, после чего они светятся несколько минут, а затем тускнеют. А тритий не заряжается, он просто светится.

Так, в темной кабине, затопленном отсеке, во время поисково-спасательной операции в 03:00 или на глубине 30 м под водой циферблат всегда виден с первого взгляда. Именно поэтому полиция, пожарные и другие элитные подразделения отдают предпочтение часам с этой технологией.

Кварцевый механизм

Кроме того, собеседник издания отметил, что для военных часов кварцевый механизм – это правильный выбор. Кварц точнее, ударостойче и лучше подходит для работы в условиях сильных электромагнитных полей, в частности при использовании РЭБ.

В то же время механические часы можно намагнитить, после чего они начнут сильно спешить. А с кварцем такой проблемы нет. Поэтому для военнослужащих именно кварц будет идеальным.

Недавние заявления Буданова

Как сообщалось, ранее Буданов назвал противовоздушную оборону одним из приоритетов для Киева и попросил Италию помочь в "защите неба и морей".

Он также подчеркнул, что ракеты для систем Patriot имеют решающее значение, ведь это единственная система вооружения, способная эффективно нейтрализовать баллистические ракеты.

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