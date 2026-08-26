В Европе задержали украинца, который оборудовал тайник с оружием под Берлином, - СМИ

Он, вероятно, действовал по заданию российских спецслужб.

Тайник с оружием в лесу под Берлином, который обнаружила полиция Германии, организовал 24-летний украинец. Спецслужбы выяснили, что этот человек принадлежал к группе, которая по заданию российских спецслужб готовила диверсии в европейских странах, говорится в материале Der Spiegel.

Этого человека (в немецких СМИ его называют Вадим С.) "вели" польские правоохранительные органы. Они отследили его перемещения и установили, что 1 октября 2025 года он приехал на автобусе из Польши в Берлин, забрал там два свертка и поместил их в тайник в лесу. Когда тайник вскрыли, в свертках обнаружили два пистолета с боеприпасами.

Из Берлина украинец вернулся в Польшу, а затем поехал в Румынию. 16 октября его задержали в Бухаресте, когда он оставил в местном отделении украинской компании "Новая почта" два свертка со взрывчаткой.

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Второй задержанный

Авторы добавили, что тогда было задержано двое украинцев, но информации о втором задержаном не опубликовали. Российское оппозиционное СМИ "Агентство" обнаружило данные об аресте 16 октября 2025 года в Румынии двоих украинцев: 24-летнего Вадима Щербакова и 21-летнего Богдана Филипчука.

В июне румынское издание Libertatea писало, что попытку подрыва отделения "Новой почты" курировали российские спецслужбы. Задания, по данным Libertatea, Щербаков получил от своего дяди. Оба фигуранта, указывало издание, родились в Херсонской области, а в Польшу они переехали в 2025 году.

Тайник с оружием под Берлином

Напомним, что в прошлом году немецкая полиция нашла в лесу под Берлином спрятанные пистолеты. За тайником установили наблюдение, но за год проверить его никто не приходил. Вероятно, оружие предназначалось для российских агентов, проводящих "силовые операции". По крайней мере, так заявляли представители немецких спецслужб. Однако расследование пока продолжается.

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