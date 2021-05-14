Пара продаст цепи на аукционе.

Пара влюбленных из Харькова, которые в День святого Валентина решили сковать себя цепью за руки, чтобы проверить чувства и прожить так три месяца, решили не снимать оковы.

Об этом сообщает ТСН.

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Как отмечается, именно сегодня, когда истекает срок эксперимента, пара объявила, что пока не готова снимать цепи.

Свое решение быть скованными и в дальнейшем пара объясняет тем, что решили цепь продать на аукционе, а сейчас ведут об этом переговоры. Также запланировали расковываться уже в загсе, ведь Саша сделал предложение Виктории, и она согласилась.

Пара из Харькова сковала себя цепью: что известно

В День святого Валентина в Киеве пара влюбленных Александр и Виктория решили сковать себя цепью за руки, чтобы проверить свои чувства. Так они попытаются прожить три месяца.

Процесс закрепления цепи зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Цепь опломбировали, чтобы пара тайком не снимала крепления.

Александр и Виктория для реализации своего замысла приехали в Киев из Харькова.

Позже стало известно, что у пары возникли проблемы - у них опухли руки.

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Автор: Екатерина Лиманская