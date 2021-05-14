Пара влюбленных из Харькова, которые в День святого Валентина решили сковать себя цепью за руки, чтобы проверить чувства и прожить так три месяца, решили не снимать оковы.
Об этом сообщает ТСН.
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Как отмечается, именно сегодня, когда истекает срок эксперимента, пара объявила, что пока не готова снимать цепи.
Свое решение быть скованными и в дальнейшем пара объясняет тем, что решили цепь продать на аукционе, а сейчас ведут об этом переговоры. Также запланировали расковываться уже в загсе, ведь Саша сделал предложение Виктории, и она согласилась.
Пара из Харькова сковала себя цепью: что известно
- В День святого Валентина в Киеве пара влюбленных Александр и Виктория решили сковать себя цепью за руки, чтобы проверить свои чувства. Так они попытаются прожить три месяца.
- Процесс закрепления цепи зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Цепь опломбировали, чтобы пара тайком не снимала крепления.
- Александр и Виктория для реализации своего замысла приехали в Киев из Харькова.
- Позже стало известно, что у пары возникли проблемы - у них опухли руки.
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