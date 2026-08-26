Навроцкий направил письмо Зеленскому ко Дню Независимости: что он пожелал Украине

В частности, президент Польши упомянул и о напряжённых моментах в отношениях между странами.

Президент Польши Кароль Навроцкий направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поздравительное письмо по случаю 35-й годовщины Дня Независимости и пожелал победы в войне. Об этом рассказал глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью RMF24.

"В этом письме президент фактически пожелал Украине победы в войне с Россией и отметил, что существует ряд напряженных моментов, которые мы хотели бы смягчить... Самое главное, что Польша заботится о добрососедских отношениях. Они должны основываться на определенных фундаментальных принципах, и такой основой является, среди прочего, историческая правда", – сказал он.

Пшидач также заявил, что диалог между администрациями президентов продолжается, однако пока нет планов относительно поездки Кароля Навроцкого в Киев.

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"В ближайшие месяцы такая поездка не стоит в повестке дня. Президент сосредоточится на вопросах, связанных с G20, до декабря, то есть до саммита G20 в Майами", – отметил глава Управления международной политики.

Вместе с тем Пшидач раскритиковал закон о создании Национального пантеона в Украине. По его мнению, такая инициатива не улучшит отношения не только с Польшей, но и со всей Западной Европой.

"Если бы я был украинцем, я бы не оскорблял историческую память жертв и не прославлял преступников. Если Украина это делает, она должна осознавать, что её действия будут иметь негативные последствия", – добавил он.

Напряженные отношения между Украиной и Польшей – важные новости

Как сообщал УНИАН, Кароль Навроцкий заявлял, что будет добиваться официального запрета на использование красно-черного флага в Польше, поскольку считает его символом УПА и ОУН. По его словам, использование красно-черного флага УПА в Польше неприемлемо, поскольку эти цвета олицетворяют "идеологию украинского националиста".

Польский президент также подчеркнул, что поляки обвиняют в Волынской трагедии не всю украинскую нацию, а "идеологию Бандеры".

Известно, что Владимир Зеленский и Навроцкий встретились в кулуарах саммита НАТО, чтобы обсудить исторический спор между странами. По его итогам польский лидер заявил, что Россия остается общим врагом для Украины и Польши, но в вопросе об УПА он не отступит. Несмотря на разногласия, президент Польши охарактеризовал встречу как продуктивную и сообщил, что стороны также обсудили формат будущего сотрудничества.

Отдельно польский лидер остановился на теме, которая в последнее время больше всего раздражает Варшаву, – присвоении почетных званий в честь УПА.

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