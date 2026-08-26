Туристов предупредили о новых проблемах в аэропортах Испании

Забастовка в аэропорту Барселоны может затронуть более 11 тысяч рейсов и почти два миллиона пассажиров.

Забастовка в одном из крупнейших аэропортов Испании уже создала проблемы для туристов и может продлиться до конца сентября, пишет издание The Sun.

По данным издания, речь идет о сотрудниках компании Groundforce, которая обеспечивает наземное обслуживание в аэропорту Барселоны Эль-Прат, являющемся вторым по загруженности в Испании. В начале августа работники наземного обслуживания начали бессрочную забастовку, и конца ей пока не видно.

Бессрочная акция началась 4 августа. Под забастовку попадают регистрация пассажиров, посадка, работа на перроне и координация рейсов для 20 авиакомпаний, среди которых Lufthansa, Air France/KLM, Turkish Airlines и Finnair.

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Издание приводит оценку, согласно которой в течение августа и сентября забастовка может затронуть около 11 600 рейсов и почти два миллиона пассажиров. Профсоюз CGT сообщает, что с 4 по 18 августа уже отменено 250 рейсов, а почти 6 тыс. единиц багажа задержаны.

The Sun обращает внимание, что прямые рейсы из Великобритании в Барселону выполняют Ryanair, Wizz Air, easyJet и Vueling. Эти авиакомпании не пользуются услугами Groundforce, однако их пассажиры все равно могут столкнуться с задержками и очередями в аэропорту.

Соучредитель компании Global Work&Travel Юрген Гиммельманн отметил, что у забастовки пока нет четкой даты завершения, поэтому туристам, собирающимся лететь в сентябре, не стоит рассчитывать, что ситуация уладится сама собой.

По его словам, это не означает, что рейс обязательно задержат, однако лучше подготовиться заранее: проверить, какой авиакомпанией вы летите, следить за статусом бронирования и продумать, что взять с собой на случай задержки зарегистрированного багажа.

Проблемы в аэропортах Европы – последние новости

В июле стало известно, что в аэропорту Пальмы (остров Майорка) до конца лета состоится сразу несколько забастовок персонала, организованных различными профсоюзами. Это неизбежно скажется на пассажирах.

Ранее сообщалось, что в апреле была запущена новая система паспортного контроля при въезде в ЕС (EES). Однако уже в разгар сезона летних отпусков многие европейские аэропорты столкнулись с серьезными проблемами, оказавшись не готовыми к этим нововведениям.

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