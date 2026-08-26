Цены на дрова в Украине взлетели вдвое: сколько сейчас стоит кубометр

Населению доступен государственный сервис "ДроваЕ", с помощью которого можно приобрести дрова.

За год стоимость дров у частных продавцов в столичном регионе местами выросла в полтора-два раза. В то же время цена топливной древесины в государственном секторе за этот период практически не изменилась, сообщает "Главком".

По данным издания, в прошлом году дубовые дрова в Киевской области стоили около 1500–2500 грн за куб. м. Сейчас цены на актуальные предложения достигают 3700 грн за куб. м, а у отдельных продавцов стоимость доходит до 4500 грн. При этом цены продолжают расти.

Рост цен подтверждают и сами продавцы. В одном из магазинов ящик дубовых, ясеневых или грабовых дров стоит 12 300 грн за 1,4 куб. м, тогда как мягкие породы – ольха и береза – обойдутся в 9000 грн за тот же объем.

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В то же время стоимость топливной древесины в государственных лесхозах за этот период практически не изменилась. В 2025 году средняя стоимость дров из твердолиственных пород в ГП "Леса Украины" составляла около 1140 грн за куб. м. В 2026 году цена выросла примерно до 1200 грн за куб. м. Таким образом, за год стоимость государственной древесины повысилась лишь примерно на 5%.

При покупке дров также стоит учитывать стоимость доставки, которая оплачивается отдельно. Минимальная цена доставки в Соломенский район Киева составляет 2 тыс. грн. Украинцам советуют не откладывать закупку дров, поскольку в дальнейшем их стоимость может расти "очень быстро".

Напомним, для населения доступен государственный сервис "ДроваЕ", где можно приобрести топливную древесину напрямую у государственных лесохозяйственных предприятий. Стоимость дров зависит от породы дерева, региона, места отгрузки и условий доставки.

В разных лесничествах стоимость дров может отличаться – она зависит от породы древесины и места реализации. Так, по состоянию на 1 июля Галицкий национальный природный парк продавал населению дрова твёрдых пород по 990 грн за куб. м, а хвойных и мягколиственных – по 690 грн за куб. м.

На первый взгляд такие цены кажутся очень привлекательными. Однако, по словам экспертов, есть важный нюанс: низкая стоимость дров не всегда означает более дешевое отопление.

В соцсетях украинцы пишут, что государственные дрова нередко приходится забирать самостоятельно. Это означает дополнительные расходы на транспорт, погрузку и разгрузку. Кроме того, необработанную древесину придется самостоятельно распилить и порубить. В итоге часть сэкономленных средств могут "съесть" расходы на доставку и подготовку дров к использованию. Именно поэтому цены у частных продавцов, предлагающих уже подготовленные к использованию дрова, значительно выше.

Ситуация отличается в зависимости от региона. Например, в Днепре цены несколько ниже, чем в столице. Там дубовые дрова можно приобрести примерно за 2700–3000 грн за куб. м. Некоторые продавцы устанавливают цену 2700 грн за кубометр дров навалом, тогда как плотно уложенный кубометр стоит около 3000 грн.

Во Львове дрова твёрдых пород продаются примерно по 1400–2000 грн за куб. м.

Сколько будет стоить отопление дома дровами

Сравнить реальную стоимость дров можно, сопоставив их теплотворность с природным газом. Если речь идет о небольшом доме или даче площадью 50–70 кв. м, "Главком" предлагает ориентироваться на потребление 1,8–2,8 тыс. куб. м газа в течение трёх зимних месяцев.

Для дома площадью 50 кв. м это около 1,8 тыс. куб. м газа, а для 70 кв. м – до 2,8 тыс. куб. м. При тарифе 7,96 грн за куб. м расходы на газ составят примерно 14,3–22,3 тыс. грн за три месяца. Если пересчитать аналогичное количество тепла в дубовые дрова, используя соотношение 334 куб. м газа на 1 куб. м дубовой древесины, понадобится около 5,4–8,4 куб. м дров.

При цене свыше 3700 грн за куб. м, как в Киеве, отопление обойдется примерно в 19,4–31,1 тыс. грн. Таким образом, отопление дома дубовыми дровами по нынешним киевским ценам может оказаться даже дороже, чем газовое отопление. В то же время многое зависит от конкретной цены на древесину.

Цены на дрова в Украине – последние новости

Главный инженер филиала ГП "Леса Украины", Северный лесной офис Максим Игнатченко рассказал, что среднестатистическая семья в течение зимнего сезона использует до 7 куб. м дров. На приобретение такого объема, по его оценке, нужно заложить около 15 тыс. грн. По словам эксперта, стоимость дров зависит от породы древесины и расположения склада. Наибольшую теплоотдачу имеют дуб, ясень, клен и береста, поэтому их считают одними из лучших пород для отопления.

Добавим, что для измерения объема дров используют три различных единицы: кубический метр, складометр (пространственный метр) и насыпной метр. Такая разница связана, в частности, со способом укладки дров и количеством пустот между ними.

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