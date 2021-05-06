К влюбленным из Харькова Александру и Виктории, сковавшим 14 февраля свои руки одной цепью, незадолго до финиша эксперимента присоединилась еще одна девушка – тренер Наталья.
О том, почему теперь их стало трое, пара рассказала на своей странице в Instagram.
Читайте такжеСкованная цепью пара из Харькова рассказала, о чем мечтает больше всего (видео)"По пути к спортивной карьере мы с Викой отсеяли около десяти псевдотренеров с их упражнениями-убийцами. И теперь хотим познакомить вас с нашим персональным тренером Натальей Ассатур. Это не рядовой шарлатан без рода и племени, который только по фотографии определит и вышлет по "Вайберу" за много денег курс по упражнениям и сбалансированному питанию, а может даже и целебный амулет", – поделились скованные влюбленные.
Они отметили, что на их запрос Наталья отреагировала максимально ответственно, ознакомилась с разными медицинскими показателями.
"Предмет разговора свелся к тому, что ей необходимо полностью оказаться в таких же условиях, как мы живем. Начиная от утренней чистки зубов, заканчивая постановкой телевизора в режим sleep, лежа в кровати. Многие пишут, что эксперимент заходит немножко далеко, но результат того стоит, друзья", – убеждают Александр и Виктория.
Пара из Харькова сковала себя цепью: что известно
- В День святого Валентина в Киеве пара влюбленных Александр и Виктория решили сковать себя цепью за руки, чтобы проверить свои чувства. Так они попытаются прожить три месяца.
- Процесс закрепления цепи зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Цепь опломбировали, чтобы пара тайком не снимала крепление.
- Александр и Виктория для реализации своего замысла приехали в Киев из Харькова.
- Позже стало известно, что у пары возникли проблемы - у них опухли руки.
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