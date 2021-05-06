К Виктории и Александру присоединилась девушка.

К влюбленным из Харькова Александру и Виктории, сковавшим 14 февраля свои руки одной цепью, незадолго до финиша эксперимента присоединилась еще одна девушка – тренер Наталья.

О том, почему теперь их стало трое, пара рассказала на своей странице в Instagram.

Читайте такжеСкованная цепью пара из Харькова рассказала, о чем мечтает больше всего (видео)"По пути к спортивной карьере мы с Викой отсеяли около десяти псевдотренеров с их упражнениями-убийцами. И теперь хотим познакомить вас с нашим персональным тренером Натальей Ассатур. Это не рядовой шарлатан без рода и племени, который только по фотографии определит и вышлет по "Вайберу" за много денег курс по упражнениям и сбалансированному питанию, а может даже и целебный амулет", – поделились скованные влюбленные.

Они отметили, что на их запрос Наталья отреагировала максимально ответственно, ознакомилась с разными медицинскими показателями.

"Предмет разговора свелся к тому, что ей необходимо полностью оказаться в таких же условиях, как мы живем. Начиная от утренней чистки зубов, заканчивая постановкой телевизора в режим sleep, лежа в кровати. Многие пишут, что эксперимент заходит немножко далеко, но результат того стоит, друзья", – убеждают Александр и Виктория.

Пара из Харькова сковала себя цепью: что известно

В День святого Валентина в Киеве пара влюбленных Александр и Виктория решили сковать себя цепью за руки, чтобы проверить свои чувства. Так они попытаются прожить три месяца.

Процесс закрепления цепи зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Цепь опломбировали, чтобы пара тайком не снимала крепление.

Александр и Виктория для реализации своего замысла приехали в Киев из Харькова.

Позже стало известно, что у пары возникли проблемы - у них опухли руки.

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Автор: Ольга Робейко