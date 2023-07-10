Результаты опросов в Украине и в Европе демонстрируют определенные различия в оценке продолжительности войны среди наших сограждан.

Почти треть опрошенных украинцев, находящихся в стране, считают, что Украине для победы требуется полгода-год.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" среди граждан Украины, которые сегодня проживают на ее территории, а также украинцев, которые находятся за границей.

"Результаты опросов в Украине и в Европе демонстрируют определенные различия в оценке продолжительности войны респондентами", - отмечают социологи.

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Так, среди украинцев, проживающих в Украине, 32% считают, что нашему государству для победы нужно полгода-год; 30% - больше года; а 17% верят, что для ее достижения нужно несколько месяцев, или и меньше.

"Среди украинцев в Европе преобладает мнение, что для победы нужно больше года (40%), 23% считают, что на это нужно полгода-год, и лишь 12% верят в ее достижения в ближайшей перспективе", - показали результаты исследования.

Также отмечается, что 3% украинцев в Европе вообще не верят в победу Украины. В Украине таких - 1%.

"В макрорегиональном разрезе среди тех украинцев, которые проживают в Украине, наблюдаются определенные различия в оценках. Так, больше тех, кто верит в относительно короткие сроки достижения победы, среди жителей Центра, Запада и Юга. Менее оптимистичные или же неопределенные оценки дают жители Востока и столицы", - отмечают авторы исследования.

Как проводился опрос

Опрос проводился 4-10 июля. В обеих категориях было опрошено по 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Это население Украины во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, и территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь, а также украинцы, которые нашли временное убежище в странах Европы после 24 февраля 2022 года.

Результаты украинской части опроса (7-10 июля) взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса - CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2.2%.

Результаты второй части опроса (4-10 июля) взвешены с использованием актуальных данных UNHC (United Nations High Commissioner for Refugees, показатель украинцев, подавших заявление на получение убежища, ТП или аналогичные национальные программы защиты). География стран - 31 страна Европы. Онлайн-опрос проводился на платформе онлайн-исследований Rating Online. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 3,2%.

Результаты других соцопросов

Как сообщал УНИАН, ранее в киевском Международном институте социологии рассказали, что граждане Украины, несмотря на российскую агрессию и более года полномасштабной войны, продолжают считать себя счастливыми.

В частности, в декабре 2021 года, накануне вторжения, 71% украинцев считали себя счастливыми, а 15% - наоборот, не считали себя таковыми.

Несмотря на более чем год полномасштабной войны, в мае 2023 года показатели остались практически идентичными. В частности, 70% украинцев считают себя счастливыми, а 16% - нет.

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