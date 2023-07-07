Показатели практически не изменились с декабря 2021 года: 70% украинцев считают себя счастливыми, а 16% - нет.

Граждане Украины, несмотря на российскую агрессию и более года полномасштабной войны, продолжают считать себя счастливыми.

Как рассказали в киевском Международном институте социологии, социологи ставили спрашивали у украинцев о том, считают ли они себя счастливыми людьми, в декабре 2021 года и в сентябре 2022 года.

Этот же вопрос украинцам задали и в мае этого года, чтобы понимать динамику после более года масштабной войны.

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В частности, в декабре 2021 года, накануне вторжения, 71% украинцев считали себя счастливыми, а 15%, наоборот, не считали себя таковыми.

Несмотря на более чем год полномасштабной войны, в мае 2023 года показатели остались практически идентичными. В частности, 70% украинцев считают себя счастливыми, а 16% - нет.

По данным КМИС, по-прежнему сохраняется тенденция, что более счастливыми являются более молодые и состоятельные респонденты. Кроме того, сейчас заметно, что от Запада до Востока снижается доля тех, кто счастлив, хотя даже среди респондентов, которые до 24 февраля 2022 года жили на Востоке, большинство считают себя счастливыми.

В то же время, социологи уточняют, что среди внутренне перемещенных лиц меньше людей считают себя счастливыми - 54% против 72% среди не-ВПЛ.

Как проводился опрос

Всеукраинский опрос общественного мнения КМИС проводил с 26 мая по 5 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера среди 984 взрослых украинцев. При обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

В условиях войны помимо указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, однако полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Результаты других опросов украинцев

Как сообщал УНИАН, ранее 30% украинцев заявили, что положительно оценивают свой опыт жизни в Украине, еще 39% - удовлетворительно. Недовольны жизнью в нашей стране лишь 31% опрошенных. Лучшие оценки предоставляет молодая аудитория в возрасте от 16 до 25 лет и жители Киева.

Кроме этого, в мае эмоционально-психологическое состояние украинцев несколько ухудшилось по сравнению с февралем. Эксперты отмечают негативные тенденции в психоэмоциональном состоянии украинцев и рост интенсивности ряда состояний, которые можно трактовать как преддепрессионные.

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