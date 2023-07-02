Президент подчеркнул, что Украина защитит себя в этой войне и вернет все свое, а после войны будет учить других в мире прочности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские корабли будут бояться подходить близко к украинским берегам, если после победы Украины еще останутся в Черном море.

Сегодня Зеленский прибыл в Одесскую область и заслушал доклад командующего Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины Алексея Неижпапы. "Сегодня - Одесская область... много важных тем. Оперативная обстановка в Черном море, оборонительные способности ВМС, стратегия развития Военно-Морских сил ВСУ на время войны и в послевоенный период", - отметил он.

Также глава государства и командующий ВМС обсудили промежуточные результаты и перспективы развития программы морских дронов и ракетной программы.

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Далее Зеленский вручил государственные награды военнослужащим ВМС и выступил перед ними с речью. "Многие в России думали, будто Черное море - это акватория их силы. Враг надеялся, что наши ВМС якобы не выдержат ударов России. Что ж, отвага и мастерство наших воинов уничтожили все эти враждебные надежды и утопили их в море", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что украинские ВМС вместе с другими элементами сил обороны и безопасности Украины защитили от российских десантных операций Черноморское побережье, в частности Одессу, которую российские оккупанты мечтали покорить или уничтожить. "Нашими ракетами был затоплен российский флагман, и это было настолько унизительно для Кремля, что они до сих пор боятся публиковать все детали этой потери. Мощное участие ВМС в совместной операции с нашими разведчиками и защитниками позволило освободить от оккупантов остров Змеиный, и это вернуло безопасность значительной части украинской акватории", - добавил глава государства.

По его словам, эти и другие мощные операции Сил обороны приучили российский флот не приближаться к украинским берегам. "И если российские военные корабли еще останутся в Черном море... если останутся, то они будут бояться приближаться и к нашему украинскому Крыму, и к нашему побережью Азовского моря. Это обязательно будет. Я знаю это", - подчеркнул он.

Также президент отметил, что Украина является одним из тех государств, которые умеют сражаться и побеждать, в том числе и на море. "Судьба Украины, бесспорно, - быть крепкой. Быть свободной частью свободного мира. Я уверен, что Украина защитит себя в этой войне и вернет все свое, что пока временно контролируют оккупанты. А после победы в войне Украина будет учить других в мире прочности, в том числе и на море, учить защите свободы", - уверен Зеленский.

Он также вручил защитникам государственные награды.

День ВМС Украины - главное

Сегодня в Украине отмечают День ВМС. Ранее военнослужащих ВМС ВСУ поздравил их командующий Алексей Неижпапа. Он заявил, что гордится украинскими моряками, отдает дань их верности, мужеству и силе.

С момента провозглашения независимости Украины в 1991 году дата празднования Дня ВМС Украины несколько раз менялась.

В частности, в 2011 году беглый президент Виктор Янукович перенес праздник на последнее воскресенье июля - на день, когда его отмечает РФ. Но с 2015 года Дню ВМС Украины возвратили прежнюю дату - первое воскресенье июля.

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