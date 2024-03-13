Значительно меньше граждане Украины тратят на товары и услуги, которые не являются необходимыми для базового существования.

Украинцы, которые погрузились в жесткую экономию, больше всего среди жителей ряда других стран тратят на продукты питания и обязательные платежи. Этот показатель достигает 66%, что более чем вдвое больше, чем средний мировой показатель. Украина – единственная среди исследуемых стран, где расходы на эту категорию превышают 50%.

Об этом говорится в исследовании "Потребительские настроения украинцев во второй год полномасштабного вторжения" от "Делойт". В этом году было проведено сравнение потребительских настроений украинцев в Германии, Польше, США, Канаде, ЮАР и со средним мировым показателем.

Согласно исследованию, украинцы значительно меньше тратят на товары и услуги, которые не являются необходимыми для базового существования.

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Наиболее заметна разница в распределении бюджета на такие категории:

досуг (включая рестораны/кафе), отдых и туризм: украинцы тратят 2% своего бюджета на эту категорию, в то время как жители Германии – 17%, Польши – 15%, США – 19%, Канады – 15%, ЮАР – 17%.

электроника, бытовая техника и товары домашнего обихода: украинцы тратят 2% бюджета на эту категорию, жители Германии – 10%, Польши – 12%, США – 12%, Канады м 10%, ЮАР – 14%.

"В таких категориях, как одежда и обувь, здравоохранение, транспортные расходы и цифровые услуги, нет ощутимой разницы между украинцами и другими жителями сравниваемых стран", – говорится в сообщении.

Расходы украинцев – последние новости

Как писал УНИАН, по данным НБУ, средняя сумма одной операции в Украине в 2023 году составляла 325 грн в торговой сети, 1972 грн – по переводу с карты на карту, 490 грн – по оплате товаров и услуг в сети Интернет.

Согласно исследованию аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, украинцы в Польше - вторые по объему расходов среди иностранцев, больше тратят только те, кто приехал из Германии.

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