Экономика Польши критически зависит от украинцев и получает гораздо больше, чем тратит.

Во втором квартале 2023 года украинцы в Польше потратили 1,77 млрд злотых (14,73 млрд грн), что на 300 млн злотых больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, доля расходов людей, приехавших из Украины в Польшу составляет 19,3% от всего количества иностранцев.

Отмечается, что это вторая по размеру позиция - больше тратят только те, кто приехали из Германии - 4,76 млрд злотых (39.6 млрд.грн), что составляет 51,8% от общей суммы. Всего иностранцы в Польше потратили 11,7 млрд злотых, среди них — из Чехии (13,5%), Словакии (8,2%), Литвы (4,4%), Беларуси (2,7%) и РФ (0,2%).

Видео дня

Расчет производился на основе расходов банковских карт. Анализировались расходы из стран, имеющих общую границу с Польшей.

В агентстве говорят, что расходы украинцев будут расти как минимум до конца года. Это обусловлено рядом факторов среди которых: увеличение количества украинцев, возвращающихся в Европу после летних отпусков, активизация промышленности Польши в процессе подготовки к рождественским праздникам, из-за которго начинается период сезонных вакансий во многих отраслях экономики, которые сильно зависят от работающих украинцев.

Однако в следующем году ожидается, что этот прирост может замедлится, потому что значительная доля украинцев весной возвращается домой или едет в страны Западной Европы.

"Несмотря на то, что украинцы все еще остаются самой большой группой иностранцев, работающих в Польше, их доля уменьшается из-за быстрого притока других национальностей - с 72% до 68,3% по сравнению с прошлым годом. В июльских реестрах ZUS зачислено 749,1 тыс., это на 13,3 тыс. человек больше, чем в июле 2022 года", - говорится в сообщении.

Согласно исследованиям, львиная доля украинцев работают, платят налоги, пополняют польский бюджет. По прогнозам на 2023 год – не менее 6 млрд злотых налогов от работающих украинцев пойдет в бюджет Польши. При этом, Польша потратила около 550 миллионов долларов на выплаты украинским семьям, которые выехали в Польшу, спасаясь от войны. Но с другой стороны, учитывая количество работающих украинских граждан, экономика Польши критически зависит от украинцев и получает гораздо больше, чем тратит.

Украинцы в Польше

В июне 2022 года сообщалось, что украинцы в Польше могут получить дополнительную помощь.

В июле 2023 года стало известно о повышении минимальной зарплаты, и о том сколько будут зарабатывать украинцы в Польше. Больше всего вакансий для украинцев без обязанности знания польского языка и опыта сейчас предлагают в сфере логистики.

Украинцы в Польше назвали главные факторы возвращения на родину после войны.

Вас также могут заинтересовать новости: