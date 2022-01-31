Юрий Голубан якобы выполнял организаторские полномочия.

Правоохранители задержали бывшего полковника полиции Юрия Голубана. Предполагается, что он может быть одним из организаторов предотвращенных массовых беспорядков в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Это Голубан Юрий Степанович, был командиром роты в составе батальона "Восток" в так называемой "ДНР". Если посмотреть его биографию, то в 2018 уволился с должности замначальника тренингового центра ГУНП в Киевской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Голубан занимался организацией беспорядков. Именно он должен был привлечь около 200 "своих людей"

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Юрий Голубан с 1994 года служил в спецподразделениях МВД Украины и СБУ, а именно в "Альфе". В 2014 году ушел в батальон "Киев-1", служил в горячих точках АТО, командовал ротой спецназначения при ГУНП в Донецкой области.

В 2017 году СБУ открыла в отношении Голубана уголовное производство. Его заподозрили в госизмене. Следователи утверждали, что он воевал на стороне боевиков, но точных доказательств его вины не было.

В феврале 2019 года Арсен Аваков, который занимал пост главы МВД, заявил, что в отношении Голубана проводили расследование и его уволили из правоохранительных органов.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве задержали группу лиц, планировавших массовые беспорядки в столице, во время которых "должна была пролиться кровь".

Как уточнил глава Нацполиции Игорь Клименко, массовые беспорядки должны были произойти в центре столицы, в частности, под Офисом президента, а в феврале еще в четырех областных центрах. По его словам, сейчас задержан организатор акции в Киеве и его помощник.

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