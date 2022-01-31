Организаторы акции планировали устроить драки с правоохранителями, во время которых "должна была пролиться кровь".

В Киеве задержали группу лиц, планировавших массовые беспорядки в столице, во время которых "должна была пролиться кровь".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Вчера в Киеве была задержана группа лиц, которые планировали массовые беспорядки в столице. Планировалось собрать до 5 тысяч человек, из которых до 1,5 тысячи должны были составлять так называемые "титушки", которые должны были устроить драки с правоохранителями. Это планировалось заранее. Обязательно должно было быть насилие среди участников этого митинга. Должна была пролиться и кровь. Причем была заготовлена и бутафорская кровь, которая в результате конфликта с правоохранителями должна была пролиться среди активистов. Были запланированы и собраны группы медиков, которые должны были подойти в этот момент, и это показать на всех центральных каналах. Был запланирован поджог автомобильных шин, использование огнетушителей и салютов", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в Украине полиция задержала группу лиц, которые планировали массовые беспорядки на территории страны. Брифинг по этому поводу полиция анонсировала 30 января.

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