В СБУ взялись проверять материалы о полковнике Голубане, которого подозревают в причастности к "ДНР"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что СБУ проверяет материалы в отношении полковника полиции Юрия Голубана.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента, отвечая на вопрос народного депутата Украины Егора Соболева по поводу того, чем закончилось расследование пребывания "Голубана рядом с предателями Украины так называемого батальона "Восток". Аваков отметил, что соответствующие данные переданы в Службу безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, полковник Юрий Голубан возглавлял подразделение полиции, дежурившее на блокпосту в Славянске, где вечером 14 марта произошел конфликт между правоохранителями и народным депутатом Владимиром Парасюком и сторонниками блокады ОРДЛО. В результате семь полицейских получили телесные повреждения. Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). В тот же день под Краматорском полицейские со стрельбой в воздух задержали автоколонну с гражданами, которые перед этим прорвались через блокпост в Славянск.

15 марта народные депутаты завели в сессионный зал Верховной Рады полицейских, с участием которых в Донецкой области произошел инцидент с Парасюком и другими участниками торговой блокады ОРДЛО. После этого заместитель председателя ВР Оксана Сыроид закрыла заседание парламента, поскольку, по ее словам, когда она увидела, что из дверей ложи правительства в зал заходят люди в «милитаристской форме» и идут к трибуне, то восприняла это как «захват зала парламентских заседаний и парламентской трибуны». Однако полицейские, в частности Голубан, рассказали депутатам, которые остались в зале, о конфликте с участием Парасюка.

16 марта президент Украины Петр Порошенко наградил Голубана орденом "За заслуги" III степени.

В то же время, народный депутат Игорь Луценко обвинил Голубана в «убийстве наших бойцов под Карловкой», назвав полицейского сепаратистом. Голубан подал судебный иск к Луценко об опровержении недостоверной информации, защите чести, достоинства и деловой репутации.

6 апреля экс-командир батальона террористов «Восток» Александр Ходаковский выложил в Интернет видео, на котором рядом с ним и группой боевиков зафиксирован человек, похожий на Голубана.

В тот же день фракция «Самопомич» потребовала вызвать генпрокурора Юрия Луценко и председателя СБУ Василия Грицака в парламент по поводу расследования ситуации с Голубаном.

23 июня заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян заявил, что Голубан будет служить в полиции, пока не будет доказана его возможная вина.