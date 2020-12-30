В Днепропетровской области нашли нелегальный частный садик, в котором не обучали украинскому языку, так как воспитывали, по их словам, "элиту, которая будет общаться на русском".
Об этом говорится в сюжете "5 канала".
В рекламном ролике садика говорится, что дети там учатся на двух языках: русском и английском.
По словам жительницы Днепропетровщины Алины Бардашевской, которая некоторое время водила в это учреждение свою дочку, в месяц она платила 11 тысяч гривень.
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Женщина обратила внимание, что ее украиноязычный ребенок начал говорить на русском языке. За объяснениями мать сразу обратилась в администрацию садика.
"Был ответ руководства, что "мы воспитываем элиту, которая будет общаться на русском. Украинский детям не нужен. Формально мы можем что-то показать на украинском, но это не нужно", – рассказала Бардашевская.
После этого инцидента ее ребенок перестал ходить в садик.
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