В рекламном ролике садика говорится, что дети там учатся на двух языках: русском и английском.

В Днепропетровской области нашли нелегальный частный садик, в котором не обучали украинскому языку, так как воспитывали, по их словам, "элиту, которая будет общаться на русском".

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

В рекламном ролике садика говорится, что дети там учатся на двух языках: русском и английском.

По словам жительницы Днепропетровщины Алины Бардашевской, которая некоторое время водила в это учреждение свою дочку, в месяц она платила 11 тысяч гривень.

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Женщина обратила внимание, что ее украиноязычный ребенок начал говорить на русском языке. За объяснениями мать сразу обратилась в администрацию садика.

"Был ответ руководства, что "мы воспитываем элиту, которая будет общаться на русском. Украинский детям не нужен. Формально мы можем что-то показать на украинском, но это не нужно", – рассказала Бардашевская.

После этого инцидента ее ребенок перестал ходить в садик.

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Автор: Денис Прядко