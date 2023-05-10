Александр Прокудин отметил, что задержаны российские корректировщики и изъято оружие.

Правоохранители в Херсоне во время комендантского часа, который длился с 5 по 8 мая, задержали корректировщики российской артиллерии и нашли схрон оружия. Всего зарегистрировали девять уголовных производств

"Самое главное – задержали двух корректировщиков вражеского артиллерийского огня", – сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в Facebook.

При этом он отметил, что правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, а также арестовали двух человек, которые находились в розыске, и обнаружили сторонников так "русского мира".

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При этом чиновник указал, что всего проверку прошли около 20 тысяч граждан, 355 транспортных средств, 28 плавсредств и 253 нарушителя комендантского часа.

"На кладбище обнаружен схрон оружия, из незаконного оборота было изъято автоматическое оружие, пистолеты, гранаты, тротиловые шашки. Проведены четыре обыска по уголовным производствам, начатым по причастности граждан к коллаборативной деятельности. В ходе обысков обнаружены флаги РФ, списки лиц для получения российских выплат, похищенная бытовая техника", – подытожил Прокудин.

Затяжной комендантский час в Херсоне - что известно

В Херсоне с 20:00 5 мая начался комендантский час, который законился в 06:00 8 мая. В эти 58 часов передвигаться и находиться на улицах города было запрещено, а также Херсон закрыли на въезд и выезд.

В то же время коммунальщики, врачи и правоохранители работали в штатном режиме, поэтому при необходимости к ним можно было обратиться.

Вечером 7 мая начальник Управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщил, что правоохранители объявили подозрение и взяли под арест одного из наводчиков российской артиллерии и авиации.

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