Начальник Управления внутренней и информационной политики Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников сообщил о первых результатах затяжного комендантского часа в Херсоне.
Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о первых результатах этого долгого комендантского часа.
"То, что нам уже сейчас известно - объявлено подозрение и взято под арест одного из наводчиков, который наводил в Херсонской области вражеские снаряды и авиацию на объекты. И его отец также, который занимал должность в так называемой оккупационной власти - им объявлено подозрение", - рассказал Толоконников.
Он заметил, что это только первые результаты.
"Я думаю, что их (результатов - УНИАН) больше объявят и прокуратура, и СБУ", - отметил представитель ОВА.
Комендантский час в Херсоне
Как сообщал УНИАН, в Херсоне с вечера 5 мая начался комендантский час, который продлится 58 часов - с 20:00 5 мая до 06:00 8 мая.
В течение этих 58 часов передвигаться и находиться на улицах города будет запрещено, также Херсон будет закрыт на въезд и выезд.
Коммунальщики, врачи и правоохранители будут работать в штатном режиме по согласованному списку, поэтому при необходимости к ним можно будет обратиться за помощью.