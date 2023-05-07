В частности, под арест был взят мужчина, который наводил вражескую авиацию на объекты в области.

Начальник Управления внутренней и информационной политики Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников сообщил о первых результатах затяжного комендантского часа в Херсоне.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о первых результатах этого долгого комендантского часа.

"То, что нам уже сейчас известно - объявлено подозрение и взято под арест одного из наводчиков, который наводил в Херсонской области вражеские снаряды и авиацию на объекты. И его отец также, который занимал должность в так называемой оккупационной власти - им объявлено подозрение", - рассказал Толоконников.

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Он заметил, что это только первые результаты.

"Я думаю, что их (результатов - УНИАН) больше объявят и прокуратура, и СБУ", - отметил представитель ОВА.

Комендантский час в Херсоне

Как сообщал УНИАН, в Херсоне с вечера 5 мая начался комендантский час, который продлится 58 часов - с 20:00 5 мая до 06:00 8 мая.

В течение этих 58 часов передвигаться и находиться на улицах города будет запрещено, также Херсон будет закрыт на въезд и выезд.

Коммунальщики, врачи и правоохранители будут работать в штатном режиме по согласованному списку, поэтому при необходимости к ним можно будет обратиться за помощью.

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