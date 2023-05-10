Во главе органа стояли кураторы из ФСБ и МВД РФ.

Разоблачены более 30 участников преступной организации, которая была специально создана оккупантами в составе так называемого "Главного управления МВД РФ Херсонской области".

Как сообщили в Службе безопасности Украины, в рядах российского карательного органа участники преступной группы выполняли задачи Кремля по распространению оккупационного режима и подавлению движения сопротивления на временно захваченной части региона.

Злоумышленники имели четкую иерархическую вертикаль, во главе которой стояли двое "кураторов" из ФСБ и МВД РФ, непосредственно занимавшихся формированием руководящего состава псевдооргана и контролировавших его деятельность. В частности, это граждане РФ Сергей Синицын и Александр Топтыгин.

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К противоправной деятельности они привлекли двух кадровых сотрудников российской полиции и назначили их "заместителями" главы фейкового ведомства. При этом руководителем этого учреждения стал экс-глава Управления МВД в Черкасской области Владимир Липандин.

Остальные 30 активных участников преступной организации – бывшие местные правоохранители, которые после захвата части Херсонщины поддержали захватчиков.

По данным следствия, злоумышленники похищали людей в российские застенки, где подвергали их многочисленным пыткам. Также они регулярно проводили незаконные обыски в домах граждан, под видом которых разграбляли имущество потерпевших, в частности забирали и зарегистрированное охотничье оружие.

Кроме того установлено, что злоумышленники ограбили городскую аптеку – вынесли оттуда всю наличность, медпрепараты, а само помещение "конфисковали" для нужд захватчиков.

По данным следователей, участников карательного органа также привлекали к проведению псевдореферендума на территории региона. Тогда они охраняли "избиркомы" и обеспечивали перевозку фейковых "бюллетеней".

Сейчас всем фигурантам сообщили о подозрении по ст. 255 Уголовного кодекса Украины (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

Сейчас подозреваемые скрываются на временно оккупированной территории на юге Украины, но СБУ уже задержала четырех других "должностных лиц" этого российского карательного органа. В отношении остальных участников преступной группировки - продолжаются комплексные мероприятия для их привлечения к ответственности.

Война в Украине - новости о предателях

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что предатели Украины на оккупированной части Херсонской области пытаются перевестись на работу на территорию России, однако получают массовые отказы.

В Скадовскую и ряде других населенных пунктов Херсонщины происходит сворачивание деятельности оккупационных администраций. Также они прекратили завозить топливо на АЗС, закрыли полицейские участки.

На фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ российские оккупанты бегут сами и вывозят население оккупированных территорий Херсонской и Запорожской области. Из-за этого на въезде в захваченный РФ Крым образовались огромные пробки.

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