Адвокат объяснил, почему люди, имеющие основания для отсрочки, могут получить штраф от ТЦК.

Многодетные родители, люди с инвалидностью, студенты и другие категории украинцев, у которых есть основания для отсрочки, должны в течение 7 дней сообщить о своем статусе ТЦК, чтобы им не грозил штраф в размере 17 тысяч гривен, заявляет адвокат Приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека Роман Лихачев. К тому же, штраф не всегда удается обжаловать, особенно после того, как человеку уже была вручена повестка.

По его словам, Минобороны не наладило синхронизацию с базами данных Минсоцполитики и ПФУ. Поэтому у государства нет возможности автоматически фиксировать инвалидность и другие основания для отсрочки, подчеркнул Лихачев в комментарии "Телеграф".

"Закон о воинской обязанности требует, чтобы изменения в семейном положении, состоянии здоровья и другие подобные изменения сообщались в семидневный срок в ТЦК. Автоматическое уведомление об инвалидности в ТЦК не поступает. Если человек хочет оформить отсрочку или освободиться с воинского учета, он должен сообщить ТЦК самостоятельно", - отмечает Лихачев.

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Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что работники Территориальных центров комплектования "не обладают даром предвидения и не имеют информации о "потенциальной отсрочке". Поэтому граждане с инвалидностью могут получить повестку и штраф за ее игнорирование, если не оформят себе отсрочку.

"Инвалидность сама по себе не означает непригодность к военной службе. Реализовать это право [на отсрочку] возможно только после прохождения ВВК (военно-врачебной комиссии), а не МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии", - добавляет Лихачев.

Именно после прохождения ВВК его могут признать непригодным и исключить из воинского учета. Если человек с инвалидностью пройдет ВВК и его признают виновным, он останется на воинском учете и все еще сможет получить отсрочку от мобилизации.

Другие новости о процессе мобилизации в Украине

Ранее УНИАН сообщал, возможна ли сейчас мобилизация работников с "бронью". Ранее об этом заявлял нардеп Александр Федиенко, якобы "теперь можно аннулировать отсрочку работнику критически важного предприятия, даже не обратив внимание, что он был забронирован".

В ТЦК объяснили, что бронирование работника является лишь одним из пунктов для предоставления ему отсрочки.

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