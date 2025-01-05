Для получения отсрочки достаточно лишь наличия у военнообязанного жены с инвалидностью 3 группы, которая установлена вследствие онкологического заболевания.

Некоторые военнообязанные в Украине имеют право на отсрочку от призыва. Юрист Неля Романенко на портале b2bconsult рассказала, может ли получить отсрочку мужчина, который не проходил службу, но является военнообязанным (фельдшер), если его жена имеет инвалидность с детства третьей группы и диагноз мелкоклеточная В-клеточная лимфома.

По словам юриста, исходя из предварительного анализа болезни, из-за которой установлена инвалидность, она действительно относится к онкологическим. Следовательно, мужчина имеет право на отсрочку по пункту 12 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Каких-либо дополнительных условий о наличии или отсутствии родственников для получения права на отсрочку указанное основание не содержит.

Романенко также пояснила, что в таком случае достаточно лишь наличия у военнообязанного жены с инвалидностью 3 группы, которая установлена вследствие онкологического заболевания.

Видео дня

Отсрочка от мобилизации: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине недавно появилась возможность дистанционного оформления отсрочки от мобилизации через приложение "Резерв+". По словам юриста Дианы Терновой, отсрочка от призыва по мобилизации может оформляться через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Украинцам, которые имеют законные основания для отсрочки от мобилизации, все равно могут приходить повестки на почту, пока продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, пояснил адвокат Дмитрий Дончак. Но, по его словам, нет оснований беспокоиться по этому поводу, если есть законная отсрочка.

Чтобы проверить, подлежат ли вы мобилизации, можно с этим вопросом обратиться к вашему ТЦК. Также это можно узнать у своего работодателя. Третий способ - проверить информацию в приложении "Резерв+".

Вас также могут заинтересовать новости: