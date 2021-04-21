Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о стабилизации по распространению COVID-19 в Украине, однако призвал воздержаться от массовых скоплений людей на майские праздники.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания правительства.
"Сейчас мы можем говорить, что ситуация в Украине стабилизируется. Не только с точки зрения количества новых случаев, но и с точки зрения нагрузки на медицинскую систему. Но то, что мы выходим из очередной волны, не означает, что коронавирус исчез. Это точно не означает, что мы можем вернуться к массовым гуляниям, вечеринкам, скоплениям людей. Мы должны оставаться осмотрительными и осторожными", - подчеркнул премьер.
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Он призвал граждан проявить осмотрительность и осторожность в период майских праздников и оставаться эти дни дома.
"Массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне коронавируса", - подчеркнул премьер.
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