Жизнь украинцев будет постепенно улучшаться, убежден бывший постоянный представитель Украины в ЕС.

Дипломат, постоянный представитель Украины в ЕС в 2008–2010 годах Андрей Веселовский заявил, что предоставление статуса кандидата является историческим решением с далеко идущими результатами.

Об этом он сообщил в эфире проекта FREEДОМ.

"Это действительно исторический момент и западные СМИ, которые редко употребляют громкие слова, они все вышли с приблизительно таким заголовком: история сделала шаг. Произошло окончательное определение, что из себя будет представлять Европейский союз в будущем", - отметил дипломат.

По словам Веселовского, предоставление статуса кандидата означает, что теперь будущее Украины неразрывно связано с ЕС.

В то же время дипломат отмечает, что шесть из семи требований, выдвинутых Украине как кандидату на вступление в ЕС, имеют запрос и от гражданского общества внутри страны. По его мнению, их можно выполнить достаточно быстро, так как есть понимание в обществе и руководстве, что нужно делать.

"Самая главна палка в колесе это необходимость понимания нашей бюрократии и нашей государственной машины, что конкретно и как надо делать. Надо делать так, чтобы дети со второго класса школы знали, что есть Европейский союз и есть европейские правила и регуляции. Надо, чтоб это знали студенты, железнодорожники, врачи, педагоги и журналисты", - добавил Веселовский.

По его словам, необходимо блок европейского законодательства внедрить в украинскую правовую систему и сделать его привычным для обывателей. В свою очередь общество будет контролировать этот процесс, видеть недостатки и подсказывать.

Еще одним позитивным моментом станет приобщение Украины к правилам и стандартам Европейского союза, что благоприятно повлияет на торговлю и уровень жизни украинцев.

"Мы с каждым днем, может быть и незаметно для себя, будем ощущать для себя эти улучшения", - подытожил Веселовский.

Напомним, ранее в Кабмине назвали ориентировочные сроки вступления Украины в ЕС. Переговорные процедуры могут начаться уже в 2023 году.

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