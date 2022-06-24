Дипломат, постоянный представитель Украины в ЕС в 2008–2010 годах Андрей Веселовский заявил, что предоставление статуса кандидата является историческим решением с далеко идущими результатами.
Об этом он сообщил в эфире проекта FREEДОМ.
"Это действительно исторический момент и западные СМИ, которые редко употребляют громкие слова, они все вышли с приблизительно таким заголовком: история сделала шаг. Произошло окончательное определение, что из себя будет представлять Европейский союз в будущем", - отметил дипломат.
По словам Веселовского, предоставление статуса кандидата означает, что теперь будущее Украины неразрывно связано с ЕС.
В то же время дипломат отмечает, что шесть из семи требований, выдвинутых Украине как кандидату на вступление в ЕС, имеют запрос и от гражданского общества внутри страны. По его мнению, их можно выполнить достаточно быстро, так как есть понимание в обществе и руководстве, что нужно делать.
"Самая главна палка в колесе это необходимость понимания нашей бюрократии и нашей государственной машины, что конкретно и как надо делать. Надо делать так, чтобы дети со второго класса школы знали, что есть Европейский союз и есть европейские правила и регуляции. Надо, чтоб это знали студенты, железнодорожники, врачи, педагоги и журналисты", - добавил Веселовский.
По его словам, необходимо блок европейского законодательства внедрить в украинскую правовую систему и сделать его привычным для обывателей. В свою очередь общество будет контролировать этот процесс, видеть недостатки и подсказывать.
Еще одним позитивным моментом станет приобщение Украины к правилам и стандартам Европейского союза, что благоприятно повлияет на торговлю и уровень жизни украинцев.
"Мы с каждым днем, может быть и незаметно для себя, будем ощущать для себя эти улучшения", - подытожил Веселовский.
Напомним, ранее в Кабмине назвали ориентировочные сроки вступления Украины в ЕС. Переговорные процедуры могут начаться уже в 2023 году.
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