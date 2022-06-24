Переговорные процедуры, которые будут касаться вступления Украины в ЕС, могут начаться уже в 2023 году.

Украина может рассчитывать на членство в ЕС не ранее 2029 года.

Об этом во время телемарафона заявила генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк.

Она подчеркнула, что необходимо принять и имплементировать большое количество законодательства.

"Раньше - маловероятно. Из-за того огромного количества законодательства, которое нужно принять и имплементировать. Мы должны жить по европейским законам", – отметила она.

Уже в начале следующего года могут начаться переговорные процедуры, которые будут касаться вступления Украины в ЕС.

Статус кандидата юридически закрепляет европейскую перспективу и открывает доступ к структурным фондам.

"Доступ к средствам этих фондов имеют только страны-кандидаты в члены ЕС, деньги предоставляются на льготных условиях, практически бесплатно", - добавила Форсюк

Она также подчеркнула, что статус кандидата усилит позицию Украины в мирных переговорах.

Статус кандидата на членство в ЕС для Украины

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

В четверг, 23 июня, Европейский совет предоставила Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Этот статус получила и Молдова.

Тем временем в Кабмине объяснили, что дает статус кандидата в ЕС для Украины. В частности, он официально запускает процесс приобретения Украиной членства в Евросоюзе, открывает для Украины участие в программах и инициативах Евросоюза. Также он начнет условия для приближения уровня жизни, благосостояния и правовой защиты украинцев, как в других странах ЕС, и прочее.

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