Правительство планирует увеличить зарплаты военным, расходы на территориальную оборону, программы развития и разработки современного вооружения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал увеличение бюджета на финансирование армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания правительства.

"Учитывая вызовы, которые стоят сегодня перед Украиной, вместе с президентом и Верховной Радой мы дополнительно увеличим бюджет для украинской армии, который является рекордным на этот год. В частности, увеличим зарплаты военным, расходы на территориальную оборону, программы развития и разработки современного вооружения", - сказал он.

По его словам, уже сегодня-завтра Верховная Рада примет соответствующие законопроекты.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля стало известно, что возраст бойцов теробороны в Украине хотят поднять, чтобы привлечь больше людей.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что количество членов сил территориальной обороны в Украине должно достигать 2 млн человек для защиты страны в случае нового вторжения российских войск.

Согласно опросу Украинского института будущего, который был проведен в январе, в ряды территориальной обороны готовы вступить 56% украинцев.

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