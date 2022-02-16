В то же время в Вооруженных силах надеются, что "здравый смысл будет превалировать над имперскими амбициями".

Заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины Евгений Мойсюк отмечает, что ВСУ трезво оценивают обстановку, которая сложилась вокруг Украины, и готовы к "худшим сценариям", которые могут произойти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона национального единства.

"Вооруженные силы Украины очень трезво оценивают обстановку, которая сложилась вокруг Украины, и готовы к худшим сценариям, которые могут произойти. Мы надеемся, что здравый смысл будет превалировать над имперскими амбициями. Но мы готовы к использованию всего нашего потенциала для защиты Украины", – подчеркнул Мойсюк.

Он также рассказал, что Генеральный штаб ВСУ рассмотрел все самые опасные возможные варианты агрессии России против Украины, и "выбрана такая стратегия, которая максимально обеспечит нашу универсальность к отражению таких ударов".

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня, 16 февраля, впервые отмечают новый государственный праздник – День единения.

На общенациональных каналах в течение дня проходит Всеукраинский телемарафон.

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