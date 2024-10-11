Такой законопроект предложила нардеп Наталья Пипа.

Министерство образования поддерживает законопроект, который предлагает обязать учеников и учителей говорить на украинском языке не только на уроках, а все время пребывания в школе. Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

"Относительно законопроекта, инициативы госпожи Натальи Пипы, то Министерство образования законопроект с некоторыми замечаниями поддержало его", - отметил министр.

По словам Лисового, защищая украинский язык, надо сохранить возможность развития языков национальных сообществ Европейского Союза.

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"Это безусловно ни в коем случае не распространяется на язык страны-агрессора. Мы понимаем, что язык используется как оружие, как предпосылка для агрессии", - добавил министр.

Ситуация в украинской школе

Как писал УНИАН, министр образования Украины Оксен Лисовой пожаловался, что многие украинские старшеклассники выезжают из страны. Особенно парни. Лисовой отметил, что считает западное образование очень мифологизированным - мы представляем обучение в "Оксфорде", тогда как на самом деле украинская молодежь поступает в обычные вузы.

Также мы рассказывали, что в Украине планируют ввести трехлетнее профильное среднее образование. Это означает, что украинские школьники будут учиться не 11 лет, а 12. Пилотный проект Министерство образования и науки Украины запустит в 2025 году, а уже с 2027 - трехлетнее профильное среднее образование.

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