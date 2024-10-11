Многие украинские ученики старших классов выезжают из страны за границу. Особенно эта тревожная тенденция касается мальчиков.
Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Трансляцию выступления вел на своем YouTube-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Он сказал, что разделяет тревогу относительно выезда детей из страны.
"Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах много детей, особенно парней, выезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине различными способами".
Лисовой отметил, что главной задачей Министерства образования является предоставление детям качественного профессионального и высшего образования, чтобы они хотели остаться в Украине и в дальнейшем. Также он считает западное образование очень мифологизированным - мы представляем обучение в "Оксфорде", тогда как на самом деле украинская молодежь поступает в обычные вузы.