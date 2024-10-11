Лисовой считает, что предоставление им качественного образования является главной задачей министерства.

Многие украинские ученики старших классов выезжают из страны за границу. Особенно эта тревожная тенденция касается мальчиков.

Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Трансляцию выступления вел на своем YouTube-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Он сказал, что разделяет тревогу относительно выезда детей из страны.

"Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах много детей, особенно парней, выезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине различными способами".

Лисовой отметил, что главной задачей Министерства образования является предоставление детям качественного профессионального и высшего образования, чтобы они хотели остаться в Украине и в дальнейшем. Также он считает западное образование очень мифологизированным - мы представляем обучение в "Оксфорде", тогда как на самом деле украинская молодежь поступает в обычные вузы.

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