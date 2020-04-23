Дело Шария об инсценировке покушения на самого себя вернули на дорасследование

Анатолий Шарий является фигурантом трех уголовных производств.

Дело по обвинению гражданина Украины, блогера Анатолия Шария в заведомо ложном сообщении о преступлении вернули на дополнительное расследование.

Данная информация содержится в Едином реестре судебных решений.

В реестре указывается, что судья Криворот рассмотрел на судебном заседании уголовное дело по обвинению Шария в заведомо ложном сообщении о совершении преступления. Также сказано, что это уголовное дело расследуется Соломенским райуправлением милиции.

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Кроме того, в постановлении суда указано, что Шарий еще в январе 2012 года покинул территорию Украины, а также, что он был объявлен в международный розыск. В то же время в постановлении отмечается, что полиция в течение 2014-2019 годов не сообщала в суд о розыске Шария и о том, какие именно меры принимаются для его экстрадиции в Украину.

3 июня 2019 года, говорится в постановлении, адвокат обратился в суд с ходатайством о возобновлении рассмотрения уголовного дела в отношении Шария, которое было приостановлено на период его розыска. Суд пришел к выводу о наличии достаточных оснований для того, чтобы восстановить рассмотрение дела.

Также в судебном постановлении указано, что рассмотрение дела Шария продолжается уже более 7 лет, Литовская Республика еще в 2012 году предоставила ему статус политического беженца, что в 2013 году Нидерланды отказались выдать Шария Украине в связи с его статусом политического беженца. Вместе с тем суд учел, что в феврале 2014 года был прекращен международный розыск Шария.

В итоге суд пришел к выводу: дело по обвинению Шария в заведомо ложном сообщении о преступлении вернуть прокурору Киева для дополнительного расследования, отменить меру пресечения в виде заключения под стражу для Шария и отменить его розыск.

Как сообщал УНИАН, Шарий был объявлен в розыск в феврале 2012 года по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении (ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины). Сообщалось, что в ночь на 12 июля 2011 года Шарий якобы обстрелял свой автомобиль, инсценировав покушение. В том же году против Шария было открыто еще одно уголовное дело - ему инкриминировали хулиганство за стрельбу из травматического пистолета в киевском McDonald's.

В апреле 2019 года Шевченковский райсуд Киева отменил розыск и заочный арест Шария, а также отказался инициировать его экстрадицию из Литвы по делу о стрельбе.

В 2018 году в отношении Шария было открыто производство по подозрению в разжигании межнациональной розни в интернете.