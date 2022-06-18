Фактически мы полностью закрыли наши границы для любых россиян, пояснил парламентарий.

Из-за того, что украинское посольство не работает в России, получить визу россиянам для въезда в Украину невозможно.

Об этом в эфире украинского телемарафона сообщил нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда.

Он пояснил, что это делает невозможным въезд в Украину для любых россиян.

"Россиянину, чтобы попасть со своим российским паспортом в Украину, нужно получить соответствующую визу в посольстве Украины в России, которое сейчас не работает. То есть, фактически мы полностью закрыли наши границы для попадания любых россиян - хороших, плохих - несмотря на их мнения относительно Украины", - рассказал Дунда.

По мнению депутата, решение приняли с опозданием, потому что ввести визовый режим для России надо было, по его словам, "еще восемь лет назад".

"Это решение надо было сделать еще в 2014 году. Почему еще тогда не сделали? Ну, это вопрос к власти... Хотя и мы немного задержались. Это, еще раз подчеркну, надо было сделать 8 лет назад", - высказался нардеп.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 июня, президент Владимир Зеленский предложил Кабмину проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины.

Речь шла об одобрении постановления "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

Кабинет министров поддержал предложение президента ввести с 1 июля визовый режим для российских граждан.

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