Женщина перешла на сторону российских оккупантов.

В Донецкой области коллаборантка сдала в плен сына, который воевал против оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Клименко Анжела Борисовна. Бывший депутат Покровского поселкового совета Мангушского района. Участвовала в организации псевдореферендума в 2014 году. Сейчас самостоятельно перешла на сторону оккупантов", - отметил он и добавил, что сейчас она возглавляет один из гуманитарных штабов "Единой России". "Главное. Ее сын военнослужащий ВСУ. Она собственноручно сдала собственного сына в плен оккупантов", - сообщил Андрющенко.

Ранее стало известно, что в Запорожской области на оккупированных территориях среди коллаборантов начались схватки.

Об этом свидетельствует появление случаев с подрывами и взрывами на оккупированных территориях. Предатели боятся за свою жизнь и теперь мечтают сбежать в Крым.

Также коллаборантка Галина Данильченко, возглавившая Мелитополь после оккупации российскими войсками, заявила о начале в городе подготовки к референдуму о вхождении захваченного противником региона в состав Российской Федерации.

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