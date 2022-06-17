Зато, отмечает он, Украина будет делать все, чтобы сильнее были ее связи с Европой.

Президент Украины Владимир Зеленский по поводу введения визового режима с Россией подчеркивает, что РФ сама сделала все, чтобы разрушить любые связи с Украиной.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Интересно, кстати, как сам ход истории выбирает время для весомых решений: правительство Украины сегодня же отменило действие соглашения о безвизовом режиме с Российской Федерацией", - напомнил глава государства.

Он добавил, что с 1 июля будет работать визовый режим.

"Трудно переоценить символизм того, что это произошло именно сегодня. Но никто не определял момент специально. Это и есть ход истории. Россия сама сделала все, чтобы разрушить любые связи с Украиной. Ну, а мы делаем все, чтобы самыми сильными были наши связи с Европой",- сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июня, президент Владимир Зеленский предложил Кабмину проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины.

Речь шла об одобрении постановления "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

Кабинет министров поддержал предложение президента ввести с 1 июля визовый режим для российских граждан.

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