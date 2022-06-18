Исполнительный комитет Николаевского городского совета принял решение о введении запрета на использование русского языка в учреждениях общего среднего образования.
Об этом сообщает член исполкома Екатерина Стоколяс на своей странице в социальной сети Facebook.
Так, с 1 сентября 2022 года в учреждениях, принадлежащих к коммунальной форме собственности, запрещено:
- функционирование 1-4 классов с русским языком обучения;
- изучение русского языка как предмета, курса, факультатива в 1-11 классах учреждений общего среднего образования Николаева;
- оформление образовательной среды на русском языке в учреждениях общего среднего образования Николаева.
Ранее сообщалось, что в Тернополе уличным музыкантам запретили исполнять произведения на русском языке, чтобы не разжигать вражду.
Напомним, ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что директора-коллаборанты запрещают подросткам, которые учились в украиноязычных школах, использовать украинский даже на переменах
До этого сообщалось, что захватчики завезли в школу №4 в Мариуполе пять тысяч российских учебников, а украинские - вывезли в оккупированный Донецк.
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