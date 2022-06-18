Запрет вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Исполнительный комитет Николаевского городского совета принял решение о введении запрета на использование русского языка в учреждениях общего среднего образования.

Об этом сообщает член исполкома Екатерина Стоколяс на своей странице в социальной сети Facebook.

Так, с 1 сентября 2022 года в учреждениях, принадлежащих к коммунальной форме собственности, запрещено:

функционирование 1-4 классов с русским языком обучения;

изучение русского языка как предмета, курса, факультатива в 1-11 классах учреждений общего среднего образования Николаева;

оформление образовательной среды на русском языке в учреждениях общего среднего образования Николаева.

Ранее сообщалось, что в Тернополе уличным музыкантам запретили исполнять произведения на русском языке, чтобы не разжигать вражду.

Напомним, ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что директора-коллаборанты запрещают подросткам, которые учились в украиноязычных школах, использовать украинский даже на переменах

До этого сообщалось, что захватчики завезли в школу №4 в Мариуполе пять тысяч российских учебников, а украинские - вывезли в оккупированный Донецк.

Вас также могут заинтересовать новости: