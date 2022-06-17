Глава правительства отметил, что россияне не смогут попасть в Украину без получения визы.

Кабинет министров поддержал предложение президента Владимира Зеленского ввести с 1 июля визовый режим для российских граждан.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram-канале.

"Окончательно разрываем связи с Россией. Для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства правительство во исполнение поручения президента Украины только что приняло решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме", - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что россияне не смогут попасть в Украину без получения визы.

Решение вступает в силу с 1 июля.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июня, глава государства предложил Кабмину проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины. Речь шла об одобрении постановления "О прекращении действия соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

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