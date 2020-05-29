"Какая война?": сеть возмущена видео из магазина в Николаеве, где продавали футболку с надписью "Россия"

Ролик получил огласку в сети.

В сети обсуждают видео из николаевского магазина, где продавщица футболки с надписью "Россия" отрицает войну и рассказывает о братских народах.

Видео опубликовала на своей странице в Facebook Olenka Olenka.

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На записи парень интересуется у продавщицы, как футболка с надписью "Россия" и изображением двуглавого орла могла оказаться в зале.

В ответ женщина говорит, что не понимает, что возмутило парня. Тогда последний напоминает ей, что война РФ против Украины на Донбассе продолжается уже не один год.

"Какая война? У кого война? Я из России, у меня никакой войны нет... Для меня все люди — братья", - говорит продавщица.

В конце ролика видно, что администраторы выбросили футболку в мусорник.

В комментариях под видео пользователи разделились на два лагеря: одни осуждают продавщицу за ее слова о "братских народах", а другие — осуждают парня.

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