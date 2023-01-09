Экс-нардеп рассказал, с кем может быть связан начальник одного из управлений Госпогранслужбы, попавший в поле зрения СМИ после скандала.

Бывший народный депутат Борислав Береза опубликовал новые подробности о начальнике Южного регионального управления Госпогранслужбы, генерал-майоре Сергее Муле, на которого обратили особое внимание после скандала с пресс-офицером управления Иванной Плантовской.

"Сейчас у Мула подозрение от НАБУ за незадекларированный дом. Еще на момент обысков у Мула в Одессе, а это было больше года назад, выяснилось, что бравый генерал-майор проживал в квартире... Грановского, партнера Кауфмана. Это их еще 5 декабря задержало НАБУ. Кауфман - один из самых влиятельных людей в Одесской области и мажоритарный владелец крупнейшего дистрибьютора сигарет в Украине TEDIS Ukraine. И человек не чужд ОП", - написал экс-нардеп в Facebook.

По его информации, Сергея Мула на должность в ГПСУ назначили якобы кум сына бывшего генпрокурора Пшонки Вадим Слюсарев и нардеп от "Слуги народа" Павел Сушко.

Видео дня

Береза добавил, что Слюсарев перекупил телеканал "Наш" у сбежавшего из Украины экс-нардепа Евгения Мураева: "Мне казалось, что канал "Наш" под санкциями. Тогда интересно, зачем его было покупать? Хотя, как завели под санкции, так и выведут".

Кроме того, Береза заявил, что в начале декабря местная полиция задержала Мула "в хлам пьяным за рулем посреди ночи":

"Говорят, с ним была обаятельная женщина. Дело замяли. И да, Иванна Плантковская - его пресс-секретарь. Но это случайное совпадение. Да?".

Скандал в ГПСУ - все подробности

Как писал УНИАН, на днях пресс-офицер Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская угодила в скандал из-за хвастовства кадрами раскошной жизни. Пока в Украине шли жестокие бои, она отдыхала и открыто демонстрировала откровенные фото с отдыха в Париже и на курортах, что вызвало шквал критики.

Позже в сети появились скандальные подробности о ее начальнике - генерал-майоре Сергее Муле. В частности, о данным НАБО в декабре 2022-го ему сообщили о подозрении в том, что он не задекларировал дом стоимостью 1,5 миллиона гривень в пригороде Киева.