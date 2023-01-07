Девушка уже закрыла свой профиль в Facebook и tiktok.

Пресс-офицер Южного регионального управления госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская попала в скандал.

Лицо ГПСУ, пока уже почти год идут жестокие боевые действия, отдыхала и хвасталась роскошной жизнью. Иванна показывала красивые фотки с Парижа на фоне Эйфелевой башни, а также кадры с курортов.

После того, как на пресс-офицера обратили внимание в сети, она оперативно закрыла свой профиль в Facebook и tiktok, но пользователи соцсетей сохранили скриншоты.

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Иванна написала на украинском языке, что путешествие во Францию ​​было прекрасным, а в 2023-й год она верит.

Добавим, что молодая девушка показала машину со своим именем на номерных знаках.

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