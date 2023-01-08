В конце декабря 2022-го НАБУ сообщило о подозрении генерал-майору Сергею Мулу.

В сети всплыли скандальные подробности о генерал-майоре Сергее Муле, начальнике Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, пресс-офицер которого Иванна Плантовская накануне сама опозорилась на всю страну.

Внимание на то, что Мул попадал в поле зрения правоохранителей, в Facebook обратил волонтер Андрей Боечко:

"ГБР во время обысков у начальника Южного регионального управления ГПСУ, генерал-майора Сергея Мула нашло: незадекларированное здание стоимостью 6 миллионов долларов, 40 миллионов гривень наличными и иностранную валюту. В ходе обыска собственной квартиры (г. Одесса) было обнаружено 587 тысяч долларов и 380 тысяч евро. Кроме этого, документы о собственности в Италии и Испании и счета на 16 миллионов долларов в иностранных учреждениях".

В дополнение к этому у Мула обнаружили паспорт гражданина Колумбии на имя Хорхе Фернандес 25.06.1973 г.р., а также большую сумму наличных в евро, долларах и белорусских рублях, три банковские карты, одна из них - швейцарского Credite Suisse, написал волонтер.

По данным НАБУ, в конце декабря 2022-го Сергею Мулу сообщили о подозрении в том, что он не задекларировал дом стоимостью 1,5 миллиона гривень в пригороде Киева. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

"По слухам, Мула собирались уволить, однако ему удалось "решить вопрос". "Говорили, что его просто переведут начальником в другое региональное управление, но затем прошли обыски". Его должны были представить, как нового руководителя ГПСУ в Харькове, уже был приказ. А Вавренюк должен был ехать в Одессу на его место. Сейчас Мул в отпуске, он не арестован", - написал волонтер Андрей Боечко.

Скандал в ГПСУ - что сообщалось

Ранее УНИАН писал, как накануне пресс-офицер Южного регионального управления госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская угодила в скандал, хвастаясь кадрами с отдыха.

Пока в Украине шли жестокие бои, она отдыхала и открыто демонстрировала свою роскошную жизнь. В частности, Иванна показывала красивые фото с Парижа на фоне Эйфелевой башни, а также кадры с курортов, что вызвало шквал критики в сети.