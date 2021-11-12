В случае отсутствия нужного документа пассажира могут снять с рейса.

Пассажирам, путешествующим в пригородном железнодорожном сообщении в Киевской области, с 13 ноября понадобятся сертификаты о вакцинации против COVID-19 или отрицательные результаты ПЦР-тестов.

Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Так, проезд во всех пригородных электропоездах Киевщины возможен только при наличии:

или сертификата о вакцинации;

или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19;

или отрицательного экспресс-теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа до рейса.

"В случае отсутствия одного из указанных документов пассажир может быть снят с рейса полицией. Просим позаботиться о безопасности собственных поездок и напоминаем, что на вокзалах Киева и 30 других городов Украины развернуты пункты бесплатной вакцинации", - отметили в УЗ.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области с 13 ноября общественный транспорт перевозит только вакцинированных пассажиров или тех, кто переболел коронавирусом.

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Ранее пассажиры пригородных поездов не должны были предъявлять справки о вакцинации или тестировании.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки 11 ноября обнаружили 24 058 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1 616 детей и 468 медработников.

Также за сутки было госпитализировано 4 318 человек; зафиксировано 750 летальных случаев; выздоровели 21 941 человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации можно узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова