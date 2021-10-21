Несмотря на то, что некоторые пригородные поезда пересекают несколько областей, единственное требование, к пассажирам, кроме наличия билетов, – соблюдение масочного режима.

Пассажиры пригородных поездов не должны предъявлять справки о вакцинации или тестировании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский напомнил на брифинге по случаю вступления в силу новых правил перевозок пассажиров.

"Новые правила не распространяются на пригородное движение, даже если поезд пересекает несколько областей, например, из Нежина в Киев, мы это трактуем как пригородное движение, потому что нет технической возможности налаживать контроль (наличия документов о тестировании или вакцинации против COVID-19 – УНИАН). Поэтому мы разделяем далекое сообщение: это "Интерсити" и ночные поезда, а все, что касается пригородного сообщения, то мы пока фокусируемся на масочном режиме", – сказал Перцовский.

Новые правила перевозок в Украине

Напомним, 11 октября Кабинет министров утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина.

Читайте такжеПервый день COVID-ограничений в поездах: как проверяют пассажиров на вокзале в Киеве (фоторепортаж)С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы дводозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами дводозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения портала "Дія";

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

Вакцинация в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 8 миллионов 373 тысяч 550 человек. Из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 6 миллионов 743 тысяч 615.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Дмитрий Хилюк