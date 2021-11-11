Ограничения начнут действовать с 13 ноября.

В Киевской области общественный транспорт будет перевозить только вакцинированных пассажиров или тех, кто переболел коронавирусом.

Соответствующие ограничения начнут действовать в регионе с 13 ноября, сообщил в Facebook председатель Киевской ОГА Василий Володин.

По его словам, транспорт в пределах области и в Киев будет курсировать по обычному графику. Воспользоваться им смогут пассажиры со следующими документами:

COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;

отрицательный результат ПЦР - или экспресс-теста на определение коронавирус, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;

справка о выздоровлении лица от коронавируса, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения "Дия".

Чиновник напомнил, что с начала действия ограничений "красной" зоны на Киевщине не ограничивали работу транспорта. Впрочем, отмечает он, оттягивать этот момент уже не было возможности.

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"Именно поэтому призываю жителей Киевщины, которые еще не успели иммунизироваться, наконец позаботиться о себе и вакцинироваться. Только прививки позволяют уберечь себя от тяжелого течения болезни. Во всех остальных случаях люди неделями лежат под кислородом в больницах. А до такого свой организм точно не надо доводить", - написал Володин.

Отметим, подобные ограничения уже действуют в общественном транспорте Киева, где наличие документов выборочно проверяют правоохранители.

За минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели почти 25 тысяч человек, умерли 652 пациента. В Киевской области подтвердили 945 новых случаев.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Юрий Годован