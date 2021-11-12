Столичные власти напоминают о штрафах за нарушение карантинных ограничений.

Власти Киева решили усилить контроль над соблюдением противоэпидемических мер в условиях "красной зоны".

Как сообщается на официальном сайте Киевской городской госадминистрации, такое решение принято на заседании городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 11 ноября.

"Согласно протоколу, для контроля за соблюдением субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий количество рабочих групп увеличат до четырех в каждом районе города. В рабочие группы привлекут должностных лиц районных в городе Киеве государственных администраций, ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве, Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, КП "Муниципальная охрана", - отмечается в сообщении.

В КГГА напомнили, что за нарушение карантинных ограничений предусмотрена ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эта санкция предусматривает штраф: для граждан – от 17 тыс. до 34 тыс. гривен, а для должностных лиц – от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.

Читайте такжеВ сети показали, как копы проверяют COVID-сертификаты в автобусах Киева (видео)До сих пор в каждом районе столицы работали по 2 группы контроля за соблюдением противоэпидемических мероприятий в условиях "красной зоны".

Киев находится в "красной зоне" эпидемической опасности распространения COVID-19 с 1 ноября, в городе действуют строгие противоэпидемические ограничения.

Автор: Инна Андалицкая