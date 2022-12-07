По его словам, россияне уже начали движение из территории атомной станции.

Военный эксперт Роман Свитан заявил, что до Нового года российские оккупационные войска выйдут из Запорожской атомной станции.

В новом выпуске программы "Аргумент" он отметил, что движение россиян из ЗАЭС уже началось.

"Я практически уверен, что до Нового года российские войска уйдут из Запорожской атомной станции. Когда такой уровень лиц, как Гросси (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - УНИАН), и таких организаций, как МАГАТЭ, делают заявление, что практически вопрос решен по уходу российских войск из самой станции... Я думаю это все будет до Нового года произведено", - подчеркнул эксперт.

По его словам, уже есть информация о выводе тяжелой техники и боевиков с ЗАЭС. Однако пока неизвестно, уйдут ли россияне еще и с Энергодара.

"Тем более уже есть информация о том, что россияне выводят часть тяжелой техники, боевиков и разминируют некоторые объекты на территории станции, которые были до этого заминированы. Потому я думаю, что это начало движения россиян из территории станции. Уйдут ли они только со станции или еще и с Энергодара... это будет зависеть от тех переговоров которые сейчас ведет МАГАТЭ - Гросси вместе с Путиным - и той санкционной политикой, на которую будут способны наши западные партнеры, по поводу "Росатома", - добавил Свитан.

Ситуация на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, российские войска в начале весны оккупировали Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. Они неоднократно наносили удары по территории станции.

Ранее российское издание "Медуза" предположило, что власти РФ могут согласиться на вывод войск со станции, если получат гарантии бесперебойного транзита газа и нефти по территории Украины.

Позже Гросси заявил, что хочет найти решение для обеспечения безопасности станции до конца 2022 года. В конце ноября стало известно, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех украинских АЭС.

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