У Путина уже отреагировали на информацию о якобы готовности к сделке по ЗАЭС.

В Кремле и российском правительстве готовы к сделке по Запорожской атомной электростанции.

Власти РФ могут пойти на вывод войск с ЗАЭС в обмен на то, что получат гарантии бесперебойного транзита газа и нефти по украинской территории, сообщает "Медуза", ссылаясь на источники, близкие к российскому правительству и Кремлю.

"Собеседники утверждают, что в Кремле и правительстве "есть готовность к сделке". Качать и продавать (нефть и газ – Ред.) очень важно для российского бюджета", – отметили журналисты.

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Позже спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отверг возможность такого соглашения по АЭС.

Ситуация в Запорожской области во время войны с Россией – что нужно знать

Противникам удалось захватить часть Запорожской области. С 4 марта под контролем врага находится ЗАЭС. Враги не раз обстреливали территорию атомной электростанции, из-за чего она обесточивалась, и возникала угроза аварии.

5 октября Владимир Путин издал "указ" о "присвоении" Россией Запорожской АЭС. Такое решение президента России не признал почти весь мир.

Армия Украины дает достой отпор оккупантам – в конце лета пошла в контрнаступление и освободила свыше половины территории, которую оккупанты захватили после полномасштабного вторжения.

В конце ноября президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что противники могут готовиться к выходу с территории ЗАЭС. Позже Дмитрий Песков сказал, что враги не намерены отводить свои войска с территории АЭС.

1 декабря Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что противник отводит отдельные подразделения с захваченной части Запорожской области и готовит к эвакуации персонал оккупационных "администраций" населенных пунктов.

По данным Генштаба, из Михайловки выехали подразделения, которые базировались в одном из учебных заведений и в местном отделении полиции. В населенных пунктах Инженерное и Пологи враги покидают дома, в которых жили, и вывозят похищенные вещи.

Справка УНИАН. РФ использует украинскую газотранспортную систему для транспортировки газа в Европу. Через нашу страну также проходит южная ветка трубопровода "Дружба", по которому нефть из России поставляется в Словакию, Венгрию, Польшу и Чехию.

Стоит отметить, что в РФ в первой половине 2022 года доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета превышала 45%.

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