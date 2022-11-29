Это сделают с целью защиты энергетической инфраструктуры.

Международное агентство по атомной энергии усилит свое присутствие на всех атомных электростанциях в Украине.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проинформировал об этом в Twitter после разговора с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты ее энергетической инфраструктуры", — подчеркнул Гросси.

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Ситуация на украинских АЭС

Оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины. По информации заместителя министра энергетики Юрия Власенко, теперь их цель – остановить украинские АЭС.

Во время массированного ракетного удара, который нанесла Россия энергосистеме Украины 23 ноября, захваченная россиянами Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута, а остальные АЭС временно остановили. Уже 25 ноября Украина подтвердила, что Ривненская, Южноукраинская и Хмельницкая атомные электростанции были подключены к сети.

Реагируя на это, директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что потеря внешнего электроснабжения украинскими атомными электростанциями – повод для волнения.

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