Международное агентство по атомной энергии усилит свое присутствие на всех атомных электростанциях в Украине.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проинформировал об этом в Twitter после разговора с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
"Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты ее энергетической инфраструктуры", — подчеркнул Гросси.
Ситуация на украинских АЭС
Оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины. По информации заместителя министра энергетики Юрия Власенко, теперь их цель – остановить украинские АЭС.
Во время массированного ракетного удара, который нанесла Россия энергосистеме Украины 23 ноября, захваченная россиянами Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута, а остальные АЭС временно остановили. Уже 25 ноября Украина подтвердила, что Ривненская, Южноукраинская и Хмельницкая атомные электростанции были подключены к сети.
Реагируя на это, директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что потеря внешнего электроснабжения украинскими атомными электростанциями – повод для волнения.