Такое видео, которое якобы является фрагментом сюжета телеканала ICTV, распространяют в TikTok.

В Сети распространяется фейковое видео, в котором президент Владимир Зеленский "объявляет об отмене военного положения в 10 областях Украины".

Об этом информирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который развенчал очередную ложь россиян. "Фейк: президент Украины отменил военное положение и мобилизацию в 10 областях, чтобы поднимать экономику. Такое видео, которое якобы является фрагментом сюжета телеканала ICTV, распространяют в TikTok. Правда: видео запостил аккаунт с логотипом ICTV на аватаре, чтобы выглядеть правдоподобнее, но на самом деле это – не страница канала, а само видео является подделкой", - отмечается в сообщении.

По данным Центра стратегических коммуникаций, для создания фейка мошенники использовали видеообращение Зеленского от 23 ноября, в котором он говорит о новых санкционных решениях.

Видео дня

"И ни слова – об отмене военного положения, это "заявление" злоумышленники наложили поверх оригинального видео", - сообщили в центре.

Также в конце ролика показывают ведущего ICTV, который призывает перейти по ссылке, чтобы узнать, в каких именно областях отменяют военное положение.

"Этот текст также озвучили поверх видео, а сама ссылка является рекламой сомнительного Telegram-канала", - указано в сообщении.

Российские фейки

Как известно, гибридная война России включает распространение большого количества фейков и многочисленные "вбросы" ложной информации, чтобы подорвать силы и веру украинцев как в победу, так и руководство страны. На днях ГПСУ опровергло информацию о минировании границы с Венгрией. Так, в сети начало появляться видео, где человек в военной форме с закрытым лицом называет себя военнослужащим Вооруженных сил Украины и заявляет, что получила приказ на минирование территорий возле границы с Венгрией. Пограничники призвали не распространять ложные сообщения и сознательно анализировать информацию.

Перед тем, среди других разоблаченных в этом месяце фейков,- уход российских войск с оккупированных территорий Херсонщины. Так, Центр национального сопротивления информировал об информационной операции против Украины, которую начали кремлевские пропагандисты, объявив о выходе войск. но на самом деле никаких соответствующих движений войск врага не зафиксировано. Враг проводил эту операцию с целью отвлечения Сил обороны Украины.

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