В нашем государстве есть города, где с ПВО реальные проблемы, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что нужно, чтобы успешно отражать рекордные атаки россиян дронами-камикадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции после проведения международного саммита Grain from Ukraine. "Это утро стало временем шестичасовой воздушной тревоги. 75 "Шахедов" против Украины. Но это одна из самых масштабных дроновых атак против Киева и всего нашего государства. Именно сегодня (25 ноября, - Ред.), именно в день памяти жертв геноцида (Голодомора, - Ред.). Это еще одно доказательство того, что Россия противопоставляет себя абсолютно всему, что гарантирует миру и нам нормальную жизнь", - подчеркнул Зеленский.

В то же время глава государства сказал, что только вместе все народы, которые ценят основанный на правилах международный порядок, способны действительно этому противостоять. Президент отметил, что в Украине есть города, где с противовоздушной обороной существуют реальные проблемы, с возможностями перехватывать различные вражеские дроны и ракеты.

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При этом, как сообщил президент, Украина передала информацию о конкретных потребностях для защиты всем международным партнерам, имеющим на вооружении системы ПВО, способным производить нужные системы и вооружения.

"Мы обо всем знаем, даже то, что там находится в ящичке. То есть те или иные системы противовоздушной обороны. Поэтому, здесь зависит честно от партнеров", - подчеркнул президент. Также Зеленский отметил, что многое зависит и от возможностей украинского производства.

"Мы начали некоторые вещи, о которых я не могу сегодня говорить и коммуницировать детали, где и что мы производим, но есть прогресс. Поэтому рассчитываем на партнеров и на себя", - подчеркнул Зеленский.

Президент также сказал, что надо работать с Ираном, чтобы он не мог поставлять дроны в РФ. "...надо сделать максимально разумной санкционную политику и политическими попытками проработать с Ираном, чтобы они не поставляли ракеты. На сегодня мы не видим, что это происходит, но мы точно видим, что это может произойти", - подчеркнул Зеленский. По его словам, надо, чтобы работали с Ираном и передавали соответствующие политические сигналы все - США и Европа.

"Нужно усилить санкции не только против России. Вы знаете, что много "продукции", которая летит и убивает украинцев, состоит из частей или деталей производств компаний всего мира, и поэтому применять санкции надо не только против РФ, но и тех компаний и государств, которые передают соответствующие детали", - подчеркнул Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, 25 ноября оккупанты ночью устроили очередную атаку дронами на столицу. В Киеве воздушная тревога длилась более 6 часов. Незначительные повреждения зафиксированы в Днепровском, Голосеевском и Печерском районах Киева.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что 25 ноября россияне выпустили рекордное количество ударных БПЛА "Шахед". Всего зафиксированы пуски около 75 "Шахедов" с двух направлений - Приморско-Ахтарска и района Курской области РФ. Основное направление удара - Киев. Сбито 74 дрона. После российской ночной атаки "Шахедами" в Киеве остались без света 77 жилых домов и 120 учреждений.

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