В Госпогранслужбе отметили, что не соответствует действительности информация о якобы минировании границы для остановки венгерских войск.

Информация о минировании границы с Венгрией не соответствует действительности и является фейком.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины и Центр противодействия дезинформации. Отмечается, что в сети начало появляться видео, где человек в военной форме с закрытым лицом называет себя военнослужащим Вооруженных сил Украины и заявляет, что получил приказ на минирование территорий возле границы с Венгрией.

"На разных пабликах это видео распространяется с тезисами, что минирование осуществляется для остановки нарушителей границы, или венгерских войск. Просим не распространять ложные сообщения и сознательно анализировать информацию", - призвали пограничники.

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Политика Венгрии в отношении Украины

Венгрия не един ождыподыгрывала России. В частности, при подготовке нового антироссийского пакета санкций, работа над которым началась в сентябре, с принятием которого ЕС могла бы передать Украине замороженные российские активы. Также предусматривались более жесткие меры по верхнему пределу цен на нефть. Но Венгрия заблокировала этот вопрос.

Вчера, 21 ноября, президент Владимир Зеленский отмечал, что принятие ожидаемого решения о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз - это не подарок. При этом он отметил, что "слоном в комнате" или страной, которая может заблокировать это решение, может быть Венгрия, но не только. Глава государства отметил, что Украина делает все, что нужно для начала в декабре переговоров о вступлении в Евросоюз.

Зеленский призвал все страны-члены Евросоюза не подыгрывают президенту РФ Владимиру Путину при рассмотрении вопроса о начале переговоров о вступлении Украины.

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