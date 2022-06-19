В ЦПД напомнили, что для вступления в ЕС для Украины действуют все те же требования - реформы и соответствие украинского законодательства европейскому.

Российская пропаганда распространяет нарратив о том, что якобы Украине выдвинули новое требование для вступления в Евросоюз.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

"Десятки кремлевских медиа пишут, что "от Украины требуют прекратить прославлять С. Бандеру ради членства в Евросоюзе"", - говорится в сообщении Центра.

В ЦПД отметили, что в качестве доказательства этого "требования" РФ приводит озвученный в эфире французского BFM TV тезис адвоката Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельда о необходимости переименования украинских улиц, названных в честь Бандеры. При этом в Центре отметили, что в свое время этот же деятель сказал, что РФ и Украина должны найти компромисс по Донбассу.

"Напомним, что основными требованиями вступления Украины в ЕС остаются проведение реформ и соответствие украинского законодательства европейскому", - подчеркнули в ЦПД.

"Позиция отдельной персоны не отражает настроения общества. Россия цитирует лояльных "экспертов", чтобы сформировать ложное впечатление раскола среди населения стран Запада в вопросе поддержки Украины", - пояснили в Центре.

Как сообщал УНИАН, 15 июня в ЦПД СНБО рассказали о пропаганде РФ для западных стран. Главный тезис - это принуждение Украины сесть за стол переговоров, чтобы остановить мировой продовольственный кризис.

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