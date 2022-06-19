Российская пропаганда распространяет нарратив о том, что якобы Украине выдвинули новое требование для вступления в Евросоюз.
Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.
"Десятки кремлевских медиа пишут, что "от Украины требуют прекратить прославлять С. Бандеру ради членства в Евросоюзе"", - говорится в сообщении Центра.
В ЦПД отметили, что в качестве доказательства этого "требования" РФ приводит озвученный в эфире французского BFM TV тезис адвоката Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельда о необходимости переименования украинских улиц, названных в честь Бандеры. При этом в Центре отметили, что в свое время этот же деятель сказал, что РФ и Украина должны найти компромисс по Донбассу.
"Напомним, что основными требованиями вступления Украины в ЕС остаются проведение реформ и соответствие украинского законодательства европейскому", - подчеркнули в ЦПД.
"Позиция отдельной персоны не отражает настроения общества. Россия цитирует лояльных "экспертов", чтобы сформировать ложное впечатление раскола среди населения стран Запада в вопросе поддержки Украины", - пояснили в Центре.
Как сообщал УНИАН, 15 июня в ЦПД СНБО рассказали о пропаганде РФ для западных стран. Главный тезис - это принуждение Украины сесть за стол переговоров, чтобы остановить мировой продовольственный кризис.