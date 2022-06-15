Главный тезис - это принуждение Украины сесть за стол переговоров, чтобы прекратить мировой продовольственный кризис.

В Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины сообщили об основных нарративах, которые российская пропаганда продвигает на западную аудиторию.

Тезисы озвучил и. о. руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (ЦПД при СНБО) Андрей Шаповалов в эфире информационного телемарафона 14 июня.

"Ничего не меняется они (российская пропаганда - УНИАН) действуют по своим методичкам. Первое - это хищение финансовой и военной помощи. Второе - это неспособность украинских воинов овладеть вооружением НАТО, которое к нам поступает. И еще один, главный тезис - это принуждение Украины сесть за стол переговоров чтобы прекратить мировой продовольственный кризис", - отметил Шаповалов.

Он констатировал, что в целом эти тезисы постоянно повторяются в российских медиа и распространяются через лояльных к Кремлю экспертов.

"Например, о хищении финансовой и военной помощи, Кремль рассказывал еще до начала полномасштабного военного вторжения. И сейчас, это трансформация того же нарратива, о подготовке украинских солдат, о плохом снабжении и о поставке западом устаревшего оборудования",- сказал Шаповалов.

И. о. руководителя ЦПД при СНБО отметил, что один из нарративов настойчиво продвигается российской пропагандой в информационном пространстве западных стран уже несколько недель.

"Нарратив относительно переговоров и сдачи украинских земель России, в западном информационном пространстве уже длится более трех недель. Особого огласку он получил после форума в Давосе. Сейчас трасформировался до того, что Украине надо решать, чем она готова пожертвовать ради мира", - проинформировал Шаповалов.

Он подчеркнул, что все украинцы и весь мир должны понимать, что все эти тезисы - дезинформация.

"Это все абсолютно откровенная манипуляция и дезинформация, которую Россия стремится максимально, в большем количестве всунуть в мозг своей аудитории. Но у них этого не получится",- акцентировал Шаповалов.

Как сообщал УНИАН, 14 июня Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опроверг ряд фейков о выезде за границу мужчин-артистов и мужчин, которые воспитывают меньше трех детей. Кроме того, отрицалась информация, что не выпускают из Украины мужчин, которые обучаются за рубежом по дневной форме обучения.

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